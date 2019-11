Parte l'assalto ai dl Sicurezza: "Pronto il testo per cambiarli"

Luciana Lamorgese annuncia modifiche per quanto riguarda i decreti sicurezza, sulla base delle osservazioni arrivate dal presidente della Repubblica: " Lo schema di provvedimento è pronto. Devo sottoporlo al consiglio dei ministri ". Soddisfazione espressa dal Partito democratico, che fin dai primi giorni del governo giallorosso - ma anche durante la fase delle trattative - aveva posto lo smantellamento delle misure targate Matteo Salvini come punto fondamentale per la nascita dell'esecutivo. Durissima la presa di posizione da parte della Lega, che nelle persone del senatore Stefano Candiani e del deputato Nicola Molteni ha promesso battaglia: " Viminale allo sbando. Lamorgese non si preoccupa di trovare i fondi per le forze dell'ordine ma annuncia di modificare i decreti Salvini che così diventeranno decreti insicurezza, filo-ong e contro le donne e gli uomini in divisa. La Lega è pronta alle barricate, in Aula e nelle piazze ".

Il ministro dell'Interno è intervenuto sulla questione dei migranti: " La complessità strutturale del fenomeno migratorio ha bisogno di risposte nell'ambito del perimetro dell'Ue. L'Ue deve dimostrare di sapersi evolvere e garantire nuovi progetti ". E ha assicurato: " Nessuno canta vittoria, ma c'è condivisione da parte di altri Paesi ". Riprendendo i casi degli sbarchi della Ocean Viking e di Alan Kurdi: " Quando sono sbarcati i migranti abbiamo avuto soltanto da due paesi la disponibilità per la redistribuzione del 72% delle persone. Questo è molto significativo, non hanno mai provveduto in termini così concreti. Sono settori e procedure complessi che richiedono tempi per assestarsi ". Ha colto l'occasione per ringraziare i sindaci " per l'impegno che dedicano al tema dell'accoglienza ai richiedenti asilo di concerto con le prefetture. È stato fatto tanto - e lo so nella mia veste precedente - sul territorio, nonostante ci fossero arrivi di una certa entità, siamo riusciti a gestire situazioni anche complesse ".

"Rinnovare il memorandum"

L'ex prefetto di Milano ha ribadito come i rimpatri rappresentino una priorità: " Un tasso di rimpatri insufficiente rischia di delegittimare il contrasto europeo all'immigrazione illegale. Consideriamo l'intensificazione dei rimpatri una priorità. Dal 5 settembre sono 1304 rimpatri portati a compimento. Le procedure accelerate stanno dando ottimi risultati ".