È l'effetto bandwagon: la Lega sale al 35,7%

Per i sondaggisti è l'effetto "bandwagon", cioè l'effetto carrozzone secondo cui le persone fanno determinate cose solo perché la maggioranza della gente le fa. Sta di fatto che, dopo l'exploit del 34,3% alle elezioni europee, la Lega cresce ancora e si appresta a toccare il 36%. A rilevarlo è YouTrend che, in esclusiva per l'agenzia Agi, ha elaborato un sondaggio sulle preferenze degli italiani in caso di voto. E, dal momento che tira aria di voto anticipato, analisti e opinionisti sono particolarmente attenti a questi dati in continuo movimento.

La sintesi della Supermedia settimanale, realizzata da YouTrend per l'Agi a meno di tre settimane dalle elezioni europee, vede il Carroccio aumentare i consensi al 35,7%, con una crescita netta di 1,4 punti rispetto al risultato delle urne. Il partito di Matteo Salvini non è, però, l'unico a incassare un trend positivo. Anche il Movimento 5 Stelle guadagna, infatti, terreno, anche se in misura più contenuta (+0,8 punti), e si porta al 17,9%. Un risultato che non fa certo sorridere Luigi Di Maio che vede i pentastellati ancora troppo distanti dal Partito democratico che, guadagnando anch'esso 0,8 punti, sale al 23,5% e si mantiene saldamente al secondo posto.

In linea più generale, i sondaggisti di YouTrend segnalano che complessivamente l'area di governo guadagna 2,3 punti rispetto alle elezioni europee. E si porta così al 53,6%.