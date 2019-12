La Lega porta il presepe al parlamento Ue: "Difendiamo la tradizione"

Ogni anno, con l'avvicinarsi del Natale, rispunta fuori la polemica sul presepe. A fine novembre, per esempio, linvito della regione Piemonte ai presidi delle proprie scuole di prevedere il presepio, le recite, i canti e l'albero addobbato, è stata malaccolta. Già, perché l'assessore Elena Chiorino (di Fratelli d'Italia) è finita nel mirino per la sua missiva ai dirigenti scolastici per chiedere, semplicemente, il rispetto e il mantenimento delle tradizioni.

A Mogliano Veneto, invece, un'elementare ha addirittura deciso di vietare il presepe "in rispetto delle altre tradizioni". Una presa di posizione radicale che ha fatto protestare molti e sbottare anche Matteo Salvini, che ha tuonato contro la scelta di quella scuola: "È davvero assurdo, andrò di persona a visitare questa scuola. Viste le recite scolastiche cancellate, i canti negati, i presepi smontati, i Gesù Bambino temuti, non è banale: difendiamo il Natale, le nostre radici, le nostre tradizioni, la nostra civiltà!" .

Ecco, a difesa della tradizione è scesa in campo la Lega e lo ha fatto a Strasburgo. Sì, perché una delegazione di europarlamentari del Caroccio hanno esposto il presepio in Europa, proprio nell’aula del Parlamento Europeo, durante i lavori della plenaria.

Alessandro Panza, promotore dell’iniziativa, ha così commentato la pensata: "Noi difendiamo il presepe da questa Europa che vuole cancellare le nostre tradizioni" . Nella compagine leghista in Europa, c’è chi ha fatto di più, come Silvia Sardone, sul cui banco ha posizionato un presepe in legno: "Per l'ultima plenaria al Parlamento Europeo a Strasburgo ho deciso di portare in aula il presepe. È il simbolo dei nostri valori, fa parte delle nostre tradizioni e della nostra storia oltre a essere base identitaria dell’Europa. In molti sia in Europa che in Italia vorrebbero nascondere e censurare i simboli del Natale in nome del politicamente corretto e di una vergognosa sottomissione all’Islam" .

"Io non ci sto e porto in aula con orgoglio il nostro presepe, nessun passo indietro con buona pace di quelli a cui non piace" , ha chiosato l'europarlamentare.