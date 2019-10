Leopolda, Renzi è "magico": esce da un portone chiuso

Si è aperta ieri la decima edizione della Leopolda di Matteo Renzi con Italia Viva. La prima fuori dal Pd. Il rottamatore, in queste ore (ma anche prima), non sta più nella pelle. Vuole sbandierare ai quattro venti il pensiero del proprio partito, le linee guida, le intenzioni per il futuro e ogni scusa è buona per farlo. Immaginatevi che ghiotta occasione è la Leopolda. La sua Leopolda.

E così, due giorni fa, prima dell'apertura della kermesse fiorentina, Matteo Renzi ha pubblicato sul profilo Facebook di Italia viva lo spot per promuovere l'evento. Un spot che avrebbe dovuto essere d'impatto, convince e significativo. Ma c'è un però. Siamo abituati a vedere accostato al nome di Renzi l'aggettivo magico - ricordate il giglio magico? - ma non pensavamo fino a questo punto. Nello spot, infatti, il rottamatore esce da un portone. Sì, peccato che sia chiuso. E come fa lui ad uscirci? Magia... Ma torniamo allo spot.

Tutto saltellante e fiero, Renzi esce da un portone (chiuso) e con aria "convincente" dice che "proviamo a raccontare che cosa abbiamo noi nella mente e nel cuore". Il video continua, ci troviamo di fronte al leader di Italia viva che spiega ai suoi che "non possiamo più tornare indietro e abbiamo bisogno di costruire il futuro". Seguono ringraziamenti, applausi e immagini della folla. Ma intanto la sua uscita dal portone chiuso è già diventata virale. E una magia.