Lerner ancora contro Salvini: "Argomentazioni farlocche"

Dallo stadio Bentegodi di Verona per gli insulti e i "buu" razzisti a Mario Balotelli, al sito siderurgico dell'Ilva di Taranto. La polemica infinita tra Gad Lerner e Matteo Salvini viaggia veloce da Nord a Sud, capace di passare dal calcio a questioni prettamente industriali.

Come è noto, nella giornata di ieri, lunedì 4 novembre, il gruppo franco-indiano proprietario dell'Ilva ha annunciato la rescissione del contratto dopo la decisione del governo di non prevedere più lo scudo penale (sopprimendolo) agli amministratori della società. Con una notifica, i vertici del colosso hanno detto addio all'acciaieria, con danni potenzialmente enormi per il tessuto socio-economico di Taranto: sono quasi 11mila gli operai che rischiano concretamente di perdere il lavoro. E oltre alla questione "tarantina", il problema si fa nazionale, visto che se il sito chiude si porta via con sé un introito di circa 24 miliardi, che fanno l’1,4% del Pil annuo.

Ieri è stata anche la giornata delle polemiche quanto successo a Verona durante Hellas-Brescia, con un gruppetto di tifosi scaligeri che durante la partita se l'è presa con Supermario. Il bomber del Brescia è stato protagonista in campo con un gol e con una palla scagliata verso la tribuna dei tifosi di casa, e poi lo è stato sui social, dove ha battibeccato con il capo ultras veronese Luca Castellini .

Polemiche trattate da Matteo Salvini in occasione di una conferenza stampa in Senato. Queste le parole del leader della Lega: "Il razzismo e l'antisemitismo vanno condannati, ma non abbiamo bisogno di fenomeni […] Con 20 mila posti a rischio nell'ex Ilva, Balotelli è l'ultimo dei problemi. Vale più un operaio dell'Ilva che 10 Balotelli" . Un’uscita, questa, che non è passata inosservata, specialmente tra i tanti avversari politici dell'ex titolare del Viminale.

E oggi, infatti, uno dei suoi più acerrimi oppositori lo ha attaccato per quelle parole. Gad Lerner, via Twitter, ha affondato il colpo: "Vale più un operaio dell'Ilva che dieci #Balotelli. È raro imbattersi in un'argomentazione così farlocca, escogitata solo per inanellare hashtag senza avere mai mosso un dito né per Taranto né contro il razzismo. La verità è che per Matteo Salvini vale solo Matteo Salvini" .