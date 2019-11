Matteo Salvini: "Un operaio Ilva vale più di 10 Balotelli"

Una mobilitazione generale per dare sostegno a Mario Balotelli. La politica italiana si è prontamente mossa per condannare l'episodio di razzismo nei confronti dell'attaccante verificatosi ieri, domenica 3 novembre, nel corso della gara tra Hellas Verona e Brescia. Non sono mancate le accuse: da Enrico Mentana ad Arrigo Sacchi, sono tanti i personaggi noti della tv che si sono schierati al fianco del classe '90 attaccando la politica.

In serata Roberto Fico ha risposto al capoultrà Luca Castellini: " È italiano ogni cittadino italiano che condivide i valori della nostra Costituzione, che onora il nostro Paese con i comportamenti di ogni giorno, che rispetta le leggi. Non sarà mai del tutto italiano chi è razzista, perché non rispetta i principi base del nostro vivere insieme come comunità ".

È italiano ogni cittadino italiano che condivide i valori della nostra Costituzione, onora il nostro Paese con i suoi comportamenti e rispetta le leggi.

Non sarà mai del tutto italiano chi è razzista, perché non rispetta i principi base del nostro vivere insieme come comunità. — Roberto Fico (@Roberto_Fico) November 4, 2019

"No ai fenomeni"

Implicitamente nel mirino è finito Matteo Salvini, che però ha voluto subito spegnere le polemiche e dire la sua su quanto accaduto. Il leader della Lega, durante una conferenza stampa in Senato, ha premesso che " il razzismo e l'antisemitismo vanno condannati " ma al tempo stesso " non abbiamo bisogno di fenomeni ". Soprattutto alla luce della notifica inviata da ArcelorMittal ai commissari straordinari in cui si annuncia la volontà di rescindere l'accordo per l'affitto, mettendo così a rischio il lavoro di decine di migliaia di operai e il futuro industriale del Paese: " Con 20 mila posti a rischio nell'ex Ilva, Balotelli è l'ultimo dei problemi. Vale più un operaio dell'Ilva che 10 Balotelli ".

"Gogna mediatica"

Sulla vicenda è intervenuto anche Lorenzo Fontana, ex ministro leghista della Famiglia, che ha parlato di " una vergognosa gogna mediatica contro Verona e i suoi tifosi ". Posizione condivisa anche da Federico Sboarina, sindaco di Verona: " Non può esistere che da un presupposto che non esiste, perché allo stadio non ci sono stati cori razzisti, venga messa alla gogna una tifoseria e una città ".