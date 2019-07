Von der Leyen avvisa l'Italia: "Monitorerò i conti da vicino"

Ascolto delle posizioni dei singoli Paesi e volontà di non avvelenare il clima puntando il dito su qualche Stato membro: sono queste le regole base che contraddistingueranno la presidenza di Ursula von der Leyen.

Nonostante la mancanza della maggioranza schiacciante al Parlamento europeo, la neo eletta von der Leyen si è detta comunque convinta di avere i numeri per portare avanti il suo progetto europeista. L'Europarlamento ha dimostrato grosse spaccature sulla scelta della candidata tedesca alla guida della Commissione. Ma poi è stata lei ad avere la meglio.

I sovranisti di Identità e Democrazia, gruppo di Salvini e Le Pen, hanno votato contro l'ex ministro della Difesa tedesca che però, come spiega La Stampa, non è sembrata spaventata dal dover affrontare la pressione dei populisti di destra, " che il voto europeo del 26 maggio ha mostrato di saper contenere ", ma allo stesso tempo non è intenzionata a dettare condizioni a chi non la pensa come lei.

Intervistata dal quotidiano di Torino, sulla possibilità che l'Italia proponga un commissario della Lega, la presidente ha ricordato il " diritto di ciascuno Stato membro a proporre i propri Commissari ", così come " il diritto del presidente a chiedere altri nomi qualora se ne ravvisino delle buone ragioni ". Ursula von der Leyen non vuole porre nessuna condizione, ma si annuncia come un'interlocutrice attenta alle problematiche italiane.

" La Commissione attuale ha deciso di non aprire una procedura d’infrazione eccessiva - ha spiegato a Repubblica -. La Commissione che presiederò monitorerà molto da vicino la situazione in Italia, così come in altri Paesi. Il nostro obiettivo è di riuscire a investire per stimolare la crescita senza contravvenire alle regole esistenti ". La von der Leyen promette così uno stretto monitoraggio dell'Italia ma si dice anche aperta al dialogo.