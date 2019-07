Di Maio: "La Lega sia responsabile, basta attacchi al M5S"

Non si placano nel tensioni tra gli alleati del governo giallo-verde, ma il vicepremier grillino è convinto che l'esecutivo andrà avanti per altri quattro anni. Lo ha ripetuto lui stesso nel corso di un'intervista al Corriere. " Per noi il governo va avanti se fa le cose per gli italiani e se agli italiani dice la verità - ha spiegato Di Maio -. Francamente non vedo litigi, vedo solo continui attacchi al M5S. Una volta sul salario minimo, un'altra sull’Europa, è un continuo e mi dispiace, ma se si fanno le cose per il Paese il governo va avanti quattro anni ".

Intanto però le tensioni (il pentastellato ci tiene a dire che non si tratta di scontri) vanno avanti. L'ultimo in campo europeo dopo la nomina di Ursula von del Leyen. " Siamo stati attaccati ingiustamente. Dovrebbe chiedere alla Lega perché ha cambiato idea all’ultimo minuto. Dovrebbe chiedere loro perché hanno attacco noi e non Orbán, che sono loro alleati e hanno votato la von der Leyen ", ha affermato Di Maio. " Abbiamo sempre detto che il voto delle Europee è stato chiaro e spetta alla Lega la nomina del commissario - ha continuato -. Se ora sono in grado di farselo nominare un commissario, dopo essersi isolati in Europa, ben venga. Altrimenti gli diamo una mano. La responsabilità è della Lega: hanno vinto le elezioni, ora sono loro prima degli altri a dover dimostrare qualcosa agli italiani" .

" Il rischio della Lega è di isolare l'Italia, di essere come quei Paesi che se ha bisogno di aiuto resterà isolato come è stato per la Grecia. Ora però la Lega vuole il Commissario Ue. Ti isoli e voti contro il presidente della Commisione ma poi chiedi di aver un leghista come suo vice ", ha poi precisato il vicepremier M5S a Uno mattina.

Il leader dei 5S è poi intervenuto sul tema dei presunti fondi russi alla Lega spiegano che vorrebbe Salvini in Aula. " Questo sarebbe valso anche per qualsiasi esponente del Movimento 5 Stelle - ha sottolineato il grillino -. Avremmo chiesto lo stesso. Andare in Aula tra l'altro è anche un'occasione per dire la propria ". " Se avessi avuto il minimo sospetto che Lega avesse preso soldi dalla Russia non starei al governo con loro ", ha poi aggiunto a Uno mattina.