Lite Meloni-Annunziata: "Il pericolo fascista? Scatta sempre con la par condicio"

Scontro in diretta tv tra la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e la giornalista Lucia Annunziata. A tenere banco è il tema del fascismo e delle periferie, dopo i disordini della scorsa settimana nel quartiere romano di Casal Bruciato, dove un gruppo di residenti sostenuti da Casapound ha tentato di bloccare il trasferimento di una famiglia rom all’interno di una casa popolare.

“Il fascismo non sta ritornando, il fascismo scatta quando scatta la par condicio, appena finirà la campagna elettorale, il problema non ci sarà più”, ha attaccato la Meloni incalzata dalle domande della conduttrice di Mezz’ora in più. “Trovo abbastanza ridicolo e triste che ogni volta che vengo intervistata dal servizio pubblico mi si chiede della storia e non dei programmi del mio partito”, ha proseguito, invitando provocatoriamente la giornalista a chiedere “a Zingaretti del comunismo e dei morti che ha fatto”.

Il battibecco è proseguito sulla vicenda della famiglia Omerovic. “Questi sono quartieri popolari in cui l'intellighenzia, che lei difende, ci dice che sono tutti razzisti”, ha detto l’esponente del centrodestra. “È una narrazione sbagliata”, ha replicato l’Annunziata, ribadendo come le periferie romane stiano diventando preda dei movimenti neofascisti. “È efficace secondo lei il lavoro politico di Forza Nuova e CasaPound?”, ha chiesto allora alla Meloni che ha replicato stizzita: “Il mio giudizio su chi dice ti stupro è che si tratta di un idiota, ma per voi che potete aggirare il problema dicendo che 'il problema è che c'è la destra’, io dico che il problema è un altro. Queste periferie sono state abbandonate dall'intellighenzia e dalla politica a cui non frega niente perché non ci vivono, invece l'unica soluzione è aiutare questa gente che è stata abbandonata”.

“Mi chiede di Casapound – attacca ancora la Meloni - io sono un'altra cosa. C’è tanta gente non ideologizzata, non potete far finta di nulla”. La leader di Fratelli d’Italia si è lamentata in più di un’occasione con la conduttrice, sul fatto che non le avrebbe lasciato abbastanza spazio per replicare. “Lei ha fatto quaranta puntate senza mai parlare di fascismo, ora che c’è la campagna elettorale ne riparliamo”, ha osservato, recriminando alla giornalista di non essere stata messa nelle condizioni di dire nulla sul programma del suo partito.