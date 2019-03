L'odio travalica i confini in Ue. A Bruxelles insultano Salvini

L'odio travalica i confini e arriva a Bruxelles. Dopo le minacce, gli insulti e le scritte sui muri che in tutta Italia inneggiano a "sparare" a Salvini, ora è a Bruxelles che il ministro dell'Interno viane preso di mira.

A rivelare l'ultimo insulto contro il leader della Lega è lo stesso titolare del Viminale che su Facebook mostra la fotografia di un palazzo nella capitale del Belgio con un eloquente "fuck Salvini". Un messaggio chiaro e dalle poche sfaccettature di significato.

È curioso che l'offesa sia apparsa proprio nella città simbolo dell'Europa, sede del Parlemento europeo che a maggio gli elettori del Vecchio Continente saranno chiamati a rinnovare. La Lega, secondo i sondaggi, è candidato a diventare la prima forza politica europea e il ministro dell'Interno è intenzionato a far sentire il suo peso. L'obiettivo è quello di portare i sovranisti ad un risultato storico, arrivandi magari a imporre alcune scelte a livello di Commissione Ue.

"' Fuck Salvini, fanculo Salvini'. Pure in inglese - commenta il leader della Lega su Facebook - Alle elezioni del 26 maggio in Europa, con il vostro aiuto, gli faremo una bella sorpresa, ci state? ". E i suoi follower si sono subito scatenati ri-condividendo lo scatto sulle loro bacheche social.