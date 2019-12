L'ultima follia dei giallorossi: "Centenario del Pci anniversario nazionale"

Non c'è nulla da fare: il governo giallorosso continua a strizzare l'occhio al Pci. Dopo la proposta di stanziare 400mila euro per la festa del centenario, Movimento 5 Stelle e Partito democratico provano nuovamente a tendere la mano ai "compagni": è stata da poco scoperta la volontà di farlo " diventare anche anniversario nazionale ". A denunciare il fatto è Giorgia Meloni, che sui propri canali social ha smascherato i piani dell'esecutivo: " La nascita del Partito comunista come l'Unità d'Italia! Ecco le priorità di questo governo ". Nell'immagine pubblicata inoltre si legge: " Incredibile! Per il governo M5S/Pd il centenario del Partito comunista diventa anniversario nazionale ".

Dopo aver proposto l'incredibile stanziamento di quasi mezzo milione di euro per finanziare il centenario del PCI, ora Pd e M5S vogliono farlo diventare anche anniversario nazionale. La nascita del Partito comunista come l'Unità d'Italia! Ecco le priorità di questo Governo... pic.twitter.com/MtcUrKgA89 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 16, 2019

"Promuovere iniziative culturali"

Il tutto è testimoniato dal testo della proposta: " In occasione del centenario della fondazione del partito comunista italiano, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, alla Struttura di ammissione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale " si prevede l'assegnazione per gli anni 2020 e 2021 " nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, risorse finalizzate alla promozione di iniziative culturali e celebrative connesse a tale ricorrenza ".