L'Ungheria processa Pd e 5s: "Governo di sinistra e pro migrazione"

"L'Italia ha un governo di sinistra a favore della migrazione" . Così l'Ungheria mette nel mirino il Conte-bis di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Un attacco durissimo quello di Zoltan Kovacs, segretario di Stato ungherese per le comunicazioni e le relazioni internazionali nonché portavoce del gabinetto di Vicktor Orban.

"La politica del nuovo governo italiano è esattamente opposta a quella perseguita dall'ex ministro dellI'nterno Matteo Salvini, quindi è anche diametralmente opposta alla posizione ungherese. Questo, però, non sorprende, dato che l'Italia ha un governo di sinistra a favore della migrazione" , l’affondo del braccio destro del primo ministro contro i giallorossi.

A differenza di quello italiano, spiega ancora il fedelissimo di Orban, "quello ungherese rifiuterà la pressione di qualsiasi Paese europeo che spinga l'Ungheria a consentire che gli immigrati clandestini attraversino i suoi confini" .

Insomma, Kovacs ribadisce la linea già espressa da Orban nei giorni scorsi, in occasione della sua partecipazione ad Atreju, ospite di Giorgia Meloni, alla tradizionale festa annuale di Fratelli d’Italia: l'Ungheria è pronta e ben disposta ad aiutare l'Italia nella protezione dei confini, perfino a riportare i profughi da dove provengono, ma Budapest non firmerà mai il Patto di Malta sulla redistribuzione dei migranti, che sa di beffa per l'Italia. E infatti, l'ipotesi che l'Ungheria possa accogliere dei migranti, sentenzia Kovac, "è assolutamente impraticabile"