Luttwak: "Giorgia Meloni ​esempio di democrazia"

Il Times ha inserito Giorgia Meloni tra i 20 volti che " potrebbero plasmare il mondo nel 2020 ". Una scelta giusta, secondo il parere di Edward Luttwak, economista e politologo, esperto del panorama italiano.

Luttwak, infatti, parla della Meloni come di una persona che " rappresenta il principio della democrazia ". Il politologo statunitense, infatti, ha rivelato ad AdnKronos di considerare il presidente di Fratelli d'Italia come una figura che " rappresenta una politica identitaria, in una Europa dove la stragrande maggioranza dei cittadini vogliono mantenere la propria identità e cultura rispetto all'internazionalizzazione che va di moda tra le élite ".

Il politologo sostiene che, nei momenti in cui " il desiderio di identità è emerso come maggioritario, i politici di professione hanno preferito essere fedeli alla loro confraternita, l'élite, che segue la moda internazionale ". E per questo, spiega Luttwak con un paradosso, " le élite in tutta Europa vorrebbero mandare a casa il popolo ed eleggerne un altro ".