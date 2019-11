M5S e Pd compatti silurano Renzi: "O Conte o si va al voto"

Il governo gialloroso traballa sempre di più. Nella giornata di ieri è arrivata l'offensiva da parte di Matteo Renzi, che in un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha fatto intendere che Giuseppe Conte non rappresenta un elemento fondamentale per il proseguimento dell'esecutivo: " Niente di personale, sia chiaro: a me sta a cuore l’Italia, non il futuro dell’avvocato Conte ". Il fondatore di Italia Viva poi sui social ha voluto chiarire la propria posizione: " Ribadisco in modo semplice che abbiamo fatto un governo di emergenza che può aiutare il Paese su molte cose a cominciare dalla riduzione degli interessi sul debito ".

Le reazioni

La prima risposta è arrivata dal Movimento 5 Stelle, che ha criticato le parole dell'ex premier mediante un post su Facebook: " I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del Movimento ". Al centro della maggioranza deve continuare a esserci " la lealtà, anche attraverso un confronto franco e acceso ".

Su Twitter è arrivata la replica anche da parte di Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali: " Repetita iuvant: il governo Conte è l'ultimo di questa legislatura. Chi lo indebolisce con fibrillazioni, allusioni, retroscena di palazzo, fa il gioco della destra. Forse sarebbe ora di smetterla ".

