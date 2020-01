Paragone: “Voglio rientrare nei 5Stelle, vincerò la causa”

Gianluigi Paragone, senatore espulso pochi giorni fa dal M5s, è più combattivo che mai. L’ex parlamentare pentastellato, ora nel Gruppo Misto, annuncia che farà di tutto pur rientrare nel MoVimento per continuare così la battaglia per cambiare l’Italia nel pieno rispetto del programma con cui è stato eletto nel 2018.

Ospite del programma di Rai Radio1 ''Un Giorno da Pecora'', Paragone ha dichiarato candidamente di sentirsi ''un po' un emarginato'' nel gruppo di Palazzo Madama dove ora è relegato. Alla domande se si fosse già seduto nei banchi del Misto, il senatore ha risposto che ''allo stato attuale della cose sono ancora seduto nei banchi del M5s, non sono andato in quelli del Gruppo Misto, dove non ho ancora un posto'' ma ha anche ammesso che gli farebbe piacere accomodarsi vicino alla Nugnes, altra ex senatrice grillina. Un modo, questo, forse per lanciare un nuovo attacco ai vertici del M5s.

Nel corso dell’intervista, Paragone ha risposto a Luigi Di Maio che ieri al programma di Rai3 “Cartabianca” aveva spiegato i motivi della sua espulsione motivandola con il “no” alla fiducia come, invece, previsto dal regolamento.

''E' falso quel che dice Luigi. Nel regolamento c'è scritto di votare la fiducia ogni volta che è necessario, e nel mio caso il mio voto non lo era. Caro Di Maio – ha proseguito Paragone - andiamo davanti al giudice e io vincerò, regolamento alla mano''.

Il senatore ha perso una battaglia ma non la guerra tanto che proverà di tutto pur di far valere le sue ragioni. ' 'Ho fatto appello al collegio dei garanti, si tratta del secondo grado. Sono il viceministro Cancelleri, il sottosegretario Crimi e Roberta Lombardi. Io voglio rientrare nel M5s e continuare a chiedere il rispetto del programma''.

La scorsa settimana, Paragone dalla sua pagina Facebook aveva lanciato una proposta al capo politico del MoVimento: "Caro Luigi Di Maio, metti la ratifica della mia espulsione su Rousseau. Mettila se hai coraggio. Paura, eh?" . Un invito caduto nel vuoto.

Ma il senatore, che da tempo non condivideva più la linea politica seguita dal M5s soprattutto in merito alla alleanza con il Pd e alla questione-Mes, non si era perso d’animo ed aveva lanciato un annuncio che ha fatto molto rumore, soprattutto in casa pentastellata.