Di Maio cavalca le toghe: "Mazzette ovunque..."

Dopo l'arresto del sindaco di Legnano, la politica fa i conti con una nuova ondata giudiziaria a pochi giorni ormai dal voto per le Europee. Di fatto il vicepremier Matteo Salvini sulla vicenda che rigurda Fratus ha le idee chiare: " Non commento le indagini, ho fiducia nei miei uomini e nella magistratura. Spero che tutte queste indagini che si stanno aprendo si chiudano in fretta per distinguere colpevoli e innocenti ".

Ma sull'arresto di Fratus si apre un nuovo scontro politico tra Cinque Stelle e Lega. I grillini infatti cavalcano l'ondata giustizialista e vanno all'attacco del Carroccio (e non solo). A "indossare la toga" è Luigi Di Maio che ha già "processato" i politici finiti nel mirino dei magistrati nelle ultime ore: " C'e’ un’evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato — dice — spuntano tangenti ovunque, giorno dopo giorno e la scelta in vista delle Europee sembra essere sempre più chiara: il 26 maggio la scelta sara’ tra noi e questa nuova Tangentopoli ".