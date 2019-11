Di Maio: "Plastic tax? Statisti guardano a futuro, ​i politici alle elezioni"

Luigi Di Maio difende a spada tratta la plastic tax, la tassa che colpirà i prodotti di plastica monouso, in un'ottica green. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si trova ora costretto a combattere anche contro i suoi alleati di Governo, contrari all'introduzione dell'imposta.

" I politici guardando alle prossime elezioni, gli statisti guardano alle future generazioni ", ha detto Di Maio, riferendosi al voto di gennaio in Emilia-Romagna. Nella Regione, infatti, di concentra il 63% del fatturato italiano, con circa 23mila lavoratori impiegati e il 40% della produzione europea degli imballaggi per ortofrutta, settore che potrebbe essere fortemente colpito dalla plastic tax. Per questo, il Pd teme una rivolta degli elettori.

Ma Luigi Di Maio non ci sta: "Se vogliamo lavorare con serenità al programma di governo, dobbiamo guardare alle future generazioni ", ha detto il ministro degli Esteri da Shanghai. " La cosiddetta plastic tax - ha aggiunto- è prima di tutto una tassa che aiuta l'Italia a convertire la propria produzione e a inquinare di meno. Dopo tanti anni in cui si è parlato dell'effetto della plastica nei mari, l'Italia ha deciso di cominciare una conversione veloce del sistema produttivo" . Non tutti, però, sono d'accordo sull'introduzione della misura, pena la perdita dei consensi in Emilia-Romagna: " Oggi il dibattuto è se farla partire o se fa perdere voti o no, io dico soltanto che i politici guardano alle prossime elezioni gli statisti alle prossime generazioni ".