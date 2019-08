Di Maio strappa con i dem: Conte covoca vertice Pd-5S

Le consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte con i partiti si sono concluse, non senza colpi di scena. Questa volta, però, non è Matteo Salvini a dominare in campo, ma Luigi Di Maio. Giggino, infatti, dopo il colloquio con Conte ha strappato con il Pd dando un ultimatum chiaro: "Alcuni punti sono imprescendibili o saranno in programma di governo o altrimenti si tornerà al voto".

Immediatamente, è scoppiato il caos. Tutta la base dem si è fatta sentire. Ha parlato di ultimatum, si è rivolta a Conte chiedendogli di "ridimensionare Luigi Di Maio" e la Boschi è arrivata addirittura a parlare di "minacce". Sicuramente, il discroso di Luigi Di Maio e i suoi punti (per l'esattezza 20) presentati a Conte hanno dato parecchio da pensare. Soprattutto, se si considera che ci sono molti grillini filo leghisti pronti a votare "no" su Rosseau per questo governo dell'inciucio. Di Maio ha strappato e questo ha allarmato tutti. In particolare i dem.

Poco fa, infatti, l'ufficio stampa del Pd ha diramato una nota che definisce bene l'aria che si respira: "La delegazione del Pd, indicata dal segretario Zingaretti e rappresentata da Andrea Orlando e Dario Franceschini, ha partecipato oggi pomeriggio ad un incontro richiesto dal presidente incaricato con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle e con lo stesso premier Conte. L'incontro è servito a porre l'esigenza di un chiarimento sulle dichiarazioni di Luigi Di Maio, al termine delle consultazioni, come precondizione per proseguire nel percorso avviato negli scorsi giorni". Vogliono spiegazioni per capire se è possibile andare avanti. Le parole di Di Maio sono arrivate con un fulmine a ciel sereno.

Da qui si capisce che non c'è proprio un clima sereno fra i gialli e i rossi. E anche se Conte, una volta finite le consultazioni di oggi, ha assicurato che "si è delineato un percorso di lavoro per consentire al Presidente incaricato di elaborare un programma condiviso da entrambe le forze politiche sulla base delle prime linee programmatiche che gli sono pervenute", i democrat non stanno vivendo ore del tutto tranquille. Nicola Zingaretti, ad esempio, subito dopo le parole di Di Maio in sala stampa ha twittato: "Patti chiari, amicizia lunga. Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo governo all'Italia, per una svolta europeista, sociale e verde. Ma basta con gli ultimatum inaccettabili o non si va da nessuna parte".

Ma non è finita qui. Perché dopo le poche parole su Twitter ha addirittura annullato l'incontro delle 15 con Giggino. Sintomo che l'ultimatum di Di Maio non ha lasciato indifferente l'ala rossa del governo dell'inciucio.

I gialli e i rossi sembrano parecchio divisi ora come ora. Per questo Conte ha indetto nuovo incontro tra le delegazioni Pd e M5S domani alle 9.30.