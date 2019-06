Di Maio vuole subito un vertice: "Basta attacchi ai ministri M5s"

Non è affatto tempestivo come Matteo Salvini, ma anche Luigi Di Maio affida a Facebook la replica all'ultimatum lanciato dal premier Giuseppe Conte. "Da domani stesso serve subito un vertice di governo in cui vogliamo discutere insieme" , propone. E, proprio come ha fatto l'altro vice premier, mette in fila quali sono le priorità del Movimento 5 Stelle: la revisione dei vincoli europei per abbassare "finalmente" le tasse agli italiani ( "anche con la flat tax" ), il salario minimo orario per i lavoratori e il provvedimento sugli aiuti alle famiglie che fanno figli. Alcune collimano con i desiderata del Carroccio, altri no. Il che fa supporre che da domani possano ricominciare lo scontro tra alleati.

"Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza e ha sempre sostenuto questo governo. Lo abbiamo sempre fatto lealmente e crediamo che ci sia ancora tanto da fare e soprattutto un contratto da rispettare" . Al termina della conferenza stamopa, in cui Conte ha messo sul tavolo le proprie dimissioni, Di Maio conferma la lealtà dei Cinque Stelle all'esecutivo e assicura la volontà di mettersi "subito al lavoro" . "Crediamo che i fatti siano la migliore risposta in questo momento. Da domani stesso serve subito un vertice di governo in cui vogliamo discutere insieme" , aggiunge elencando quelle che sono le priorità dei grillini da mettere al centro dell'azione di governo.