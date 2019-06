Il post di Salvini con le priorità. E Conte "tronca" la conferenza

Giuseppe Conte è nella Sala dei Galeoni di palazzo Chigi per la conferenza stampa che lui stesso ha indetto lo scorso sambato. Sta parlando da almeno un'ora quando all'improvviso qualcosa rompe il clima disteso. Prima una domanda di una giornalista tedesca sul soccorso ai migranti, rispetto a cui il premier rivendica che l'Italia non abbandona nessuno in difficoltà, e poi, a troncare un po' bruscamente l'incontro, interviene un post del vice premier Matteo Salvini. Un cronista legge dal profilo del leader leghista le priorità da realizzare e il presidente del Consiglio conclude, con un sorriso, la conferenza stampa pronunciando la frase: "Allora ci possiamo vedere..." .

"Noi non abbiamo mai smesso di lavorare, evitando di rispondere a polemiche e anche insulti, e gli Italiani ce lo hanno riconosciuto con 9 milioni di voti domenica" . Mentre, in conferenza stampa, Conte chiede ai due leader dei partiti di maggioranza una risposta chiara su cosa vogliono fare della legislatura in corso, Salvini replica rpontamente via Facebook. Lo fa elencando quelle che la Lega ritiene essere le priorità da mettere in cima ai provvedimenti da approvare nei prossimi mesi e che figurano anche nel contratto di governo siglato un anno fa con il Movimento 5 Stelle. "Proprio oggi ad esempio ho inaugurato col governatore Zaia il primo tratto della Pedemontana Veneta, opera fondamentale attesa da quasi trent'anni" , scrive il leader del Carroccio rimarcando che solo "l'Italia dei Sì è la strada giusta" . Non ci sono novità tra le priorità targate Lega: la flat tax e taglio delle tasse, la riforma della giustizia, il decreto Sicurezza bis, lautonomia regionale, il rilancio degli investimenti, la revisione dei vincoli europei e ilsuperamento dell'austerità e della precarietà, l'apertura di tutti i cantieri fermi. "Noi siamo pronti - assicura - vogliamo andare avanti e non abbiamo tempo da perdere, la Lega c'è" .