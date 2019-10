Manovra, via al Fondo famiglia: ma è scontro su assegno unico ai figli

Scontro nella maggioranza sulla legge di bilancio. Ma se su quota 100 non si registrano particolari progressi, con il Movimento 5 Stelle a respingere l'idea di Italia Viva di sacrificare lo scivolo pensionistico per avere le risorse da destinare alla diminuzione del cuneo fiscale, c'è già una bozza di accordo sul Fondo per la famiglia. L'idea, condivisa da tutti, è di far confluire in un unico Fondo tutte le risorse destinate a vario titolo alle famiglie, per poi lasciar decidere il Parlamento - riporta il Corriere della Sera - su come e a chi distribuirle. In tutto, le risorse inserite nel Fondo ammontano a 20,5 miliardi di euro: 6,5 di assegni familiari, 12 di detrazioni e 2 dei vari bonus (bebé, nido, mamma e così via). Allo stesso tempo, c'è ottimismo sull'assegno unico per i figli.

Tema su cui si spacca l'asse Pd-5 Stelle. Da una parte Roberto Gualtieri, dall'altra Luigi Di Maio. Il ministro dell'Economia, chiamato a far quadrare i conti, vuole rimandare l'assegno alla manovra 2021, mentre il collega della Farnesina - e leader pentastellato - vorrebbe introdurlo già quest'anno. Possibile un compromesso fissato a 500 milioni di euro di dotazione complessiva, contro i 2 miliardi auspicati da Di Maio e Italia Viva, che propone l'abolizione di quota 100 anche per ricavare risorse da destinare alle famiglie.