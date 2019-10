Manovra, il governo salva Radio Radicale: altro schiaffo a Di Maio

Un altro boccone amaro da mandar giù per Luigi Di Maio. Tra i 93 articoli della bozza della manovra resi pubblici nelle ultime ore, ce n'è uno che riguarda Radio Radicale, l'emittente che da più di 40 anni trasmette le dirette dal Parlamento, i congressi di tutti i partiti e le udienze dei processi di maggiore importanza politico-sociale. Infatti, il governo ha approvato una nuova proroga della convenzione con la radio fondata nel 1976 da un gruppo di attivisti del Partito Radicale. Nel testo della bozza della Legge di bilancio si legge che " Il Ministero dello Sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per gli anni 2020-2022 il regime convenzionale con il centro di produzione Spa. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 ".

A Radio Radicale andranno complessivamente 24 milioni di euro. Un investimento importante che trova d'accordo tutti i partiti, consapevoli del servizio pubblico eseritato dalla storica emittente romana. Quasi, visto che il Movimento 5 Stelle si è schierato più volte per la sua chiusura. Nel maggio 2019, con il governo gialloverde ancora in sella, era stato l'allora sottosegretario grillino alla presidenza del Consiglio con delega all'editoria, Vito Crimi, ad opporsi con tutte le sue forze al finaziamento di Radio Radicale per ulteriori 7 milioni in aggiunta ai 9 già stanziati dal governo per il 2019. " Sono soldi delle tasse dei cittadini che vanno nelle casse di una radio di partito. Questo è un fatto. Contenti loro, scontenti sicuramente i cittadini e le loro tasse ", aveva commentato Crimi.