Manovra, Salvini: "Governo di bugiardi, ladri di lavoro e di futuro"

Non è un mistero che Matteo Salvini non condivida mezza idea di questo governo giallorosso. Dalla gestione dei flussi migratori, ai giochi di palazzo, il leader della Lega in queste settimane sta esternando ogni suo dubbio. Ora, una delle più grandi preoccupazioni di Salvini è la Manovra economica del 2020: 119 articoli raccolti in 90 pagine. Il testo della legge di Bilancio, infatti, è stato licenziato dal governo ed è stato bollinato dalla Ragioneria di Stato. Dovrà, quindi, essere firmato dal presidente della Repubblica e poi comincerà l'esame del Parlamento che potrà confermare o modificare le misure studiate dal governo. E lunedì si comincia dal Senato.

Ma questa Manovra di tasse e microtasse non piace proprio per niente al leader del Carroccio che categorico commenta su Facebook: "Questi fra un po’ tassano anche l’aria che respiriamo, roba da matti. Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti: solo chiacchiere, tasse e sbarchi". Ma non è finita. perché Matteo Salvini non la digerisce proprio per niente.

"Sono quasi 6 i miliardi di euro fregati a Partite Iva, artigiani, commercianti, liberi professionisti e piccoli imprenditori, ecco la verità che emerge nella relazione tecnica alla legge di Bilancio - aggiunge -. Al governo abbiamo dei bugiardi, dei ladri di lavoro, di speranza e di futuro. Li manderemo a casa prima possibile".