Mattarella: "Voto da affrontare con serenità, ma partiti concorrano per l'Italia"

"Il tempo delle elezioni costituisce un momento di confronto serrato, di competizione. Mi auguro che vengano avanzate proposte comprensibili e realistiche". Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia per lo scambo di auguri con le alte cariche istituzionali nel tradizionale scambio nel Salone dei Corazzieri. "È questa, inoltre, una strada per ridurre astensionismo elettorale e disaffezione per la vita pubblica", ha aggiunto.

La ripresa economica

Il Presidente della Repubblica ha parlato della rirpesa economica del Paese, sottolineando però che rimangono ancora delle "diseguaglianze", in particolare per quanto riguarda il "rischio di povertà" e "l'esclusione sociale". "L’ultimo anno di legislatura ha consentito di accompagnare la ripresa economica, agevolandola . L’Italia ha svolto un ruolo di protagonista nel contesto internazionale. È stato un anno intenso che ha visto consolidarsi la nostra economia confermando la capacità del nostro sistema di uscire dalla grave e lunga crisi che abbiamo affrontato", ha aggiunto Mattarella.

"La politica abbia visione su sistema Paese"

Nel corso della cerimonia il Presidente ha parlato dello scambio tra le varie parti politiche in vista delle prossime elezioni. "Questo è -questo deve essere- il ruolo della politica, l'oggetto del confronto tra le varie parti. Vengono richiesti -ha proseguito il Capo dello Stato- coraggio e lungimiranza, indicazione di obiettivi e percorsi adeguatamente approfonditi. Di questo livello deve essere la risposta alla responsabilità repubblicana che ricade su tutti noi".

Mattarella ha poi parlato del 70esimo anniversario della nostra Carta che ad oggi "continua a indicare il cammino che la Repubblica percorre al servizio dei suoi cittadini e della loro convivenza".

"Evitata anomalia su legge elettorale"

Per il Presidente della Repubblica la nuova legge elettorale per la Camera e il Senato presenta delle "regole omogenee e non dissonanti, sul cui merito le opinioni sono legittimamente difformi". La nuova legge, secondo Mattarella, "evita l'anomala condizione di chiamare al voto gli elettori con quel che residuava di due leggi parzialmente cancellate da due diverse decisioni giurisdizionali".

"Anticorpi contro razzismo e antisemitismo"

Mattarella nel corso della cerimonia, che ha avuto luogo oggi pomeriggio, ha anche parlato di razzismo e antisemitismo: "Con apprensione abbiamo registrato alcune manifestazioni di razzismo, antisemitismo, violenza, intolleranza, fanatismo: il nostro Paese dispone degli anticorpi necessari per contenere e respingere il contagio di ideologie e posizioni aberranti, condannate e superate dalla storia".