Meloni carica i suoi: "Patto anti-inciucio e presidenzialismo"

Giorgia Meloni chiude Atreju, la festa di Fratelli d'Italia, e lancia il suo avvertimento nei confronti di tutte le forze del centrodestra: compattarsi con un programma condiviso e con un alcuni paletti chiari e puntare alle prossime elezioni.

La leader di Fratelli d'Italia, dal palco dell'Isola Tiberina, ha chiesto espressamente ai suoi alleati (Forza Italia e Lega) di mettere in campo tutto l'impegno per unirsi evitando "egoismi di partito" e di farlo anche nero su bianco. Una sorta di contratto di coalizione con cui la Meloni ha chiesto a tutto il centrodestra due priorità. La prima, la formalizzazione di un "patto anti-inciucio" per evitare possibili alleanze con altri partiti al di fuori della coalizione. La seconda, quella di lavorare insieme alla proposta di cambiare la legge elettorale che includa. premio di maggioranza - "se possibile con le preferenze" ha aggiunto il capo di FdI - e l'elezione diretta del capo dello Stato". Una riforma tesa verso il presidenzialismo, da sempre cavallo di battaglia del partito che si è riunito a Roma in questi giorni.

Sul patto anti-inciucio, invece, la Meloni dà una "bacchettata" anche al leader della Lega, Matteo Salvini. " Mai con il Pd, mai con i Cinque Stelle, lo abbiamo sempre detto che il M5S è l’altra faccia della sinistra. Noi la sinistra la combattiamo, non ci andremo mai al govern o". Ed è anche per l'esperienza del governo giallo-verde che da Fratelli d'Italia chiedono a gran voce un accordo che esclusa altre possibili alleanze in caso di elezioni e di risultato incerto o quantomeno che non dia al centrodestra la maggioranza per governare da sola il Paese.

Elezioni che la Meloni, così come Silvio Berlusconi e Salvini, si augura avvengano presto perché il governo, come dimostrano già le prime settimane di esperienza PD-5 Stelle, sembra unito più dalla voglia di mantenere il potere ed escludere la destra che dalla condivisione di un programma condiviso e di una visione reale dell'Italia.