Meloni: "Conte è un burattino dei poteri forti"

“Conte è un burattino dei poteri forti”. Il giudizio arriva direttamente da Giorgia Meloni, ospite ieri sera a Quarta Repubblica, la trasmissione condotta da Nicola Porro in onda su Rete 4.

La leader di Fratelli d’Italia ha spiegato che l’attuale premier dipende nelle sue scelte da Francia, Germania e dalle grandi concentrazioni economiche e ha aggiunto che, se si rappresenta uno stato, non si possono prendere ordini da altri poteri diversi dai cittadini. Secondo la Meloni, nel nostro Paese esiste una maggioranza di persone che vorrebbero una classe politica in grado di difendere gli interessi nazionali. “ Difendere l'Italia, la sua identità, i suoi interessi, il suo lavoro, le sue famiglie - ha precisato l’esponente di Fdi -. Non è niente di drammatico, è quello che fa il resto d'Europa. Questo è un comune denominatore dei tre partiti che compongono il Centrodestra ”.