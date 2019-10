Meloni: "Renzi avrà problemi a eleggere se stesso. Italia Viva stampella del Pd e del M5S"

Per lei Matteo Renzi “ avrà problemi a eleggere se stesso, figuriamoci se sarà capace di garantire chi andrà con lui ”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è senza peli sulla lingua e in un’intervista alla Stampa analizza l’attuale scenario politico.

Secondo la Meloni, il nuovo partito fondato da Renzi non avrà successo mentre sta avendo riscontri sui media perché l’ex premier ha fatto molti favori a gente che conta. E aggiunge che quando lei aveva il 4% dei consensi, le notizie di Fdi venivano messe in secondo piano nei giornali. La Meloni non crede che parlamentari di Forza Italia passeranno a Italia Viva in quanto sarebbe un fatto contraddittorio “ se esponenti di Fi, di un partito nato per sconfiggere la sinistra, andassero in una forza politica che di fatto è la stampella di un governo con il Pd ”.