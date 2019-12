Mes, Salvini attacca Conte: "Copia distratta di Monti". E il M5S protesta

Una "copia sbiadita di Monti". Così Matteo Salvini ha definito Giuseppe Conte in Senato durante il suo intervento prima del voto sulla risoluzione che dà il via libera al contestato Fondo salva-Stati (Mes).

Parole che hanno scatenato le proteste della maggioranza (soprattutto dai banchi del Pd) al punto che la presidente Elisabetta Casellati è stata costretta più volte a richiamare i senatori all'ordine.

" Lo dico alla copia distratta del presidente Monti: noi non abbiamo progetti di far uscire l'Italia dall'Europa, vogliamo solo difendere il lavoro degli italiani ", ha sottolineato l'ex ministro dell'Interno, " Io penso che i veri nemici dell'Europa sono gli eurottusi che ritengono che qualsiasi cosa arrivi da Bruxelles vada firmata. La salveremo noi l'Europa ". Poi ha citato una lista di professori universitari che hanno definito "inutile" lo strumento del Mes. "Non vorrei che fossero marchiati con stella gialla perché hanno avuto il coraggio di dire di no", ha detto, "Sono tutti professori veri con concorsi veri".

Infine Salvini ha risposto a "qualche giornalista" che ha parlato di 'mercato delle vacche' ribadendo di non aver cambiato idea sulla questione, a differenza degli ex alleati che, nel programma elettorale avevano scritto: "Il M5s si impegnerà allo smantellamento del Mes". " Io non ho cambiato idea. Viva la coerenza e viva l'Italia ", ha quindi concluso il leader della Lega. Così Matteo Salvini, nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte al Senato, risponde alle critiche di Luigi Di Maio alle voci su presunti passaggi di senatori M5s alla Lega parlando di "mercato delle vacche".

"Noi avevamo stipulato un contratto con voi, nel giugno del 2018, vada a rileggersi cosa avevamo scritto sul Mes", ha quindi ribattuto il senatore M5S, Ettore Licheri, "Avevamo concordato la riforma del Mes nella piena consapevolezza che il Mes non si può cancellare".