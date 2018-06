Ue, Conte blocca documento: "Prima l'ok sull'immigrazione"

Tutto bloccato. L'Italia punta i piedi e non fa andare avanti la prima parte del documento conclusivo del vertice europeo. E alle 19, alla consueta conferenza stampa che i presidenti del Consiglio Ue, Donald Tusk e della Commissione europea, jean Cleaude Juncker, tengono alla fine della prima sessione dei lavori del Consiglio, non si presenta nessuno. "La minaccia di porre il veto sulle conclusioni del Consiglio europeo non è un bluff" . Il messaggio trapela direttamente da fonti italiane mentre sono in corso i lavori del Consiglio europeo. "L'Italia vuole un segnale chiaro - spiega chi è vicino al dossier - il nostro è un governo giovane che è venuto qui con delle proposte e non può tornare a casa senza risposte reali, vuole che i partner dimostrino con i fatti cose che per anni hanno detto a parole su una situazione che per il Paese è emergenziale" .

"Oggi toccheremo con mano se la solidarietà europea esiste o meno" . Prima che iniziasse il vertice, il premier Giuseppe Conte ci ha tenuto a metterlo bene in chiaro. "Capiremo se davvero l'Europa vuole gestire in maniera solidale il fenomeno migratorio. Compromessi al ribasso non li accetteremo" , ha aggiunto facendo presagire già dalle battute iniziali che non sarebbe stata una trattativa facile. O meglio: che la stagione targata piddì, che presta il fianco ai diktat europei, è ormai chiusa. "L'Italia, la sua buona volontà, l'ha sempre dimostrata. Se questa volta non dovessimo trovare disponibilità da parte degli altri Paesi europei - ha avvertito - potremmo chiudere questo Consiglio senza approvare conclusioni condivise" . I risultati, che Conte vuole portare a casa e che ha ribadito oggi ai leader europei, sono quelli già esposti nei giorni scorsi: la modifica del regolamento di Dublino, il principio per cui quando si arriva in Italia si arriva in Europa, gli hotspot in Africa e la solidarietà nell'accoglienza sul modello applicato per la ong Lifeline, anche se l'idea di fondo è che le navi debbano attraccare anche in altri porti. L'Italia chiede anche che il finanziamento della seconda tranche per la Turchia vada di pari passo con lo sblocco dei fondi per l'Africa.