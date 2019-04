Migranti, ora Salvini sfida i pm: "Mi indagano? I porti restano chiusi"

Quando gli fanno sapere che la procura di Agrigento potrebbe aprire un fascicolo, Matteo Salvini resta impassibile e difende il proprio operato. "Possono aprire delle enciclopedie a mio carico, ma io non cambio assolutamente atteggiamento" , mette in chiaro. "I porti sono e rimangono chiusi e inibiti al traffico indesiderato" . I numeri sul fronte sbarchi gli danno ragione. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il Viminale ha infatti registrato una riduzione del 93% di arrivi dal mare. "E noi andremo avanti così" , taglia corto il vicepremier leghista.

In mattinata la nave "Alan Kurdi" della Sea Eye ha fatto rotta verso Malta dopo che le famiglie si sono rifiutate di separarsi per far sbarcare solo i bambini e le madri, come richiesto dalle autorità italiane. E, mentre la ong tedesca accusa il governo italiano di "non aver rispettato gli obblighi di protezione delle famiglie per strumentalizzazione politica" , Salvini incassa il dietrofront dell'imbarcazione, che era arrivata a un passo da Lampedusa, come una "vittoria storica" . "Volere è potere, prima gli italiani" , commenta con soddisfazione il leader leghista che nei giorni scorsi ha emesso delle direttive che "inibiscono l'ingresso in acque territoriali a navi non gradite, potenzialmente pericolose per la nostra sicurezza nazionale" (leggi il documento). "Vuol dire che l'Italia difende i suoi confini - rincara in diretta Facebook - decidiamo noi chi entra e chi esce in casa nostra. Mi sembra che abbiamo il diritto di farlo" .