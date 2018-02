Milano, De Corato affronta a muso duro i contestatori di via Padova

Fratelli d'Italia ha sfilato in viale Padova con un tricolore di 500 metri: " Luogo simbolo del degrado delle periferie che Pd e sinistra hanno messo alla mercé di migranti e clandestini ", parola di Riccardo De Corato, ex sindaco di Milano.

Lo scontro con i cittadini-protestanti

" Siamo stati nelle vie e nei quartieri nei quali vogliamo simbolicamente riportare la presenza dell'Italia e dello Stato, per dire che la sicurezza è uno strumento nelle mani dei più deboli - ha detto l'ex sindaco della città meneghina -. Abbiamo detto con chiarezza che vogliamo invertire completamente il lavoro fatto dalla sinistra in questi anni. Vogliamo garantire la certezza del diritto e della pena, vogliamo aiutare le forze dell'ordine, vogliamo ampliare i militari in strada, vogliamo costruire nuove carceri perchè non si può risolvere il problema del sovraffollamento tagliando i reati "