Miliardi nelle cassette di sicurezza? Salvini studia una "pace fiscale"

Matteo Salvini liquida come "prive di qualsiasi fondamento le ipotesi di una patrimoniale" . Il faro si è acceso nelle ore scorse in seguito alla presentazione, durante la puntata di Porta a Porta, di un nuovo piano fiscale che coinvolge il denaro "chiuso" nelle casse di sicurezza. Ma oggi il vicepremier leghista precisa che non ha alcuna intenzione di mettere nuove tasse sui risparmi o sui conti correnti degli italiani. "Siamo al governo per togliere, non per aggiungere tasse - precisa - l'unico ragionamento in corso riguarda una 'pace fiscale' per chi volesse sanare situazioni di irregolarità relative, oltre che a Equitalia, al denaro contante" .

Dopo aver incassato il via libera del Consiglio dei ministri al decreto Sicurezza bis, Salvini guarda ai prossimi provvedimenti da portare a casa. A luglio si prepara a incassare la chiusura definitiva del Cara di Mineo ( "È una buona notizia per chi, per anni, ha vissuto in zona subendo criminalità e disagi" ) e già da oggi è pronto a lavorare alla riforma della giustizia e alle misure da in serire in quella che lui stesse definisce una "manovra (economica, ndr) coraggiosa" . Ma prima di tutto, appunto, la riforma della giustizia. La prossima settimana incontrerà il ministro Alfonso Bonafede. "Non voglio fare una riforma contro qualcuno - ha annunciato oggi in una intervista a Qn - al contrario, la voglio fare con i magistrati e con gli avvocati. Soprattutto, la voglio fare per gli italiani" . I contenuti non sono ancora sul tavolo, ma l'idea è di lavorare a 360 gradi per riformare tutte le storture che continuano a emergere alla luce del sole.

Nei prossimi mesi il governo gialloverde sarà impegnato soprattutto nella stesura della prossima manovra economica. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, che oggi Salvini incontrerà insieme a Luigi Di Maio, deve tuttavia fare i conti con la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo proposta dalla Commissione europea. L'esecutivo è diviso tra chi, come il premier Giuseppe Conte, vuole una finanziaria contenitiva e chi, come i due vicepremier, pensa a un pacchetto di misure per rilanciare il Paese. Una divisione che nelle ultime settimane ha creato fortissime tensioni. "Il governo è stato a rischio, non lo nego: c'erano troppi litigi, troppe discussioni, troppe divisioni - ammette lo stesso leader del Carroccio - un freno a mano costantemente tirato. Ma se si torna a lavorare come nei primi undici mesi, si va avanti. Sarà però decisiva la manovra economica d'autunno - avverte - o sarà coraggiosa, o salta tutto" .