Il ministro Lamorgese incontra le Ong

Luciana Lamorgese ha incontrato oggi le Ong che si occupano del salvataggio dei migranti provenienti dal Nordafrica. Medici Senza Frontiere, Mediterranea, Open Arms, Pilotes Volontaires, Sea Eye, Sea Watch e Sos Mediterranee hanno apprezzato l'apertura del ministro dell'Interno nei loro confronti e hanno auspicato che questo incontro sia un "punto di partenza".

Le Ong hanno sottolineato la necessità di "ripristinare un sistema di soccorso efficace, in grado di garantire il rispetto della vita e dei diritti umani, contenendo morti e sofferenze", sempre "nel rispetto dei trattati internazionali, evitando pericolosi ritardi, omissioni di intervento e mancanza di comunicazione sulle imbarcazioni in difficoltà". Hanno, inoltre, chiesto che vi sia un maggior "coinvolgimento europeo" che consenta lo sbarco dei naufraghi in porti sicuri, senza temere che quelle persone siano riportate "in Libia in violazione del diritto internazionale". In pratica le Ong vorrebbero la cancellazione dei decreti Sicurezza dal momento che tra le varie richieste c'è "il rilascio immediato delle navi umanitarie illegittimamente poste sotto sequestro amministrativo, affinché tornino al più presto a salvare vite" . Le Ong sperano che si superi "il clima di criminalizzazione dei soccorsi in mare" e si riprenda a salvare le vite nel Mediterraneo. "Ci auguriamo che questo incontro segni l'inizio di un'interlocuzione continuativa, concreta e trasparente, basata sulla realtà dei fatti e sull'urgenza di risposte efficaci" , si legge ancora nel loro comunicato.