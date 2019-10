"Ministro in mutande", "Lei al mare va in smoking?": scontro Gruber-Salvini

C'era grande attesa per il (nuovo) confronto tra Lilli Gruber e Matteo Salvini. In passato, la conduttrice di "Otto e mezzo", su la7, non è mai stata tenera con il segretario della Lega. Numerose le critiche rivolte al leader del Carroccio, in sua presenza o in contumacia. Ma i toni, tra l'ex europarlamentare dell'Ulivo e il leghista, si alzano sempre in modo particolare quando si trovano faccia a faccia.

Come successo lunedì sera negli studi dell'emittente di Urbano Cairo. Il leghista, che aveva annunciato la sua partecipazione al talk-show della giornalista definendola ironicamente "la meno faziosa" della tv italiana, ha avuto modo di parlare a 360 della situazione politica, senza risparmiare durissime critiche nei confronti dell'ex alleato di governo Luigi Di Maio, definito " un incapace. Ha lasciato 170 crisi aziendali aperte al ministero del Lavoro e si è trasferito agli Esteri. Per un anno mi hanno detto anche che Toninelli era intoccabile, perché era un saggio. Hanno poi fatto il nuovo governo e il primo a essere trombato è stato Toninelli ". E replicando alle accuse di Di Maio di averlo tradito, Salvini ha replicato sardonico: " Non so quale sia il suo problema, non faccio lo psicanalista ".