Morani attacca la Meloni: "Sei al digestivo, curati"

Con la nascita del governo giallorosso, il clima tra esponenti politici si sta facendo sempre più caldo. Da ogni partito arrivano commenti e frecciatine e non mancano le litigate suoi social network. Protagoniste dell'ultimo scontro sono la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, e la deputata del Pd, Alessia Morani. Da settimane le due si punzecchiano e si scambiano messaggi su Twitter.

Prima della formazione del governo, era stata Giorgia Meloni a pubblicare un video sul suo profilo per denunciare la "poltronite" da parte di 5S e Pd. " Stanno facendo di tutto per togliervi la parola ", aveva scritto la leader di FdI. Subito era arrivata la risposta-attacco della dem: " Due consigli: una lettura della Costituzione e un po' di gocce di calmante ".

Dopo aver ignorato la Morani, ecco che oggi spunta un nuovo post. " Per non dimenticare! Sei anziano e non riesci ad andare avanti? Ecco la geniale soluzione del Pd: regalare la tua casa alla banca con il prestito vitalizio ipotecario. Ecco in che mani il M5S ha riconsegnato l'Italia ", ha scritto la Meloni. Poi la risposta della dem.

" Avete presente il detto essere alla frutta? La Meloni è oltre: è al digestivo visto che pubblica sempre le stesse cose vecchie e false ", ha commentato, affermando che la deputata FdI divulga fake news. " Giorgia - ha continuato poi la dem -, tranquilla che qui l'unica ipoteca da fare è sulla tua salute mentale: curati. P.s non è una soluzione del Pd ma una legge dello Stato ". Ma non è finita qui.

La deputata del Pd ha continuato, con un altro post: " Per non dimenticare: la Meloni ha votato che Ruby era la nipote di #Mubarak. Oggi vuole dare lezioni di patriottismo agli altri. Lei. È veramente senza vergogna ". Non resta che aspettare per sapere se la Meloni questa voltà risponderà direttamente agli attacchi della dem.