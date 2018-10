Nasce la nuova Lega di Salvini

Alla fine sembra proprio che la rivoluzione stia per arrivare. La Lega, con buona pace dei militanti della prima ora che magari storceranno il naso, non sarà più Nord. Il partito del Carroccio si chiamerà "Lega per Salvini premier". L'indipendenza della Padania è ormai un lontano ricordo, adesso quello che conta è il sovranismo che, come racconta il Corriere della Sera, entra di diritto nell'articolo 1 dello Statuto che recita così: "La Lega promuove e sostiene la libertà e la sovranità dei popoli a livello europeo".

Anche il simbolo potrebbe cambiare: via Alberto da Giussano e spazio a un rettangolo di colore blu con la scritta Lega per Salvini premier in bianco. Insomma, un progetto di ampio respiro, nazionale, che era già partito da tempo.

Il 27 gennaio 2014, nel suo primo discorso da neo segretario a Catania, Salvini precisava subito i punti focali del suo programma: "Alle prossime elezioni europee il simbolo della Lega Nord sarà presente in tutta Italia, isole comprese, a partire dalla Sicilia". Il mirino si spostava dal Sud assistenzialista all’Europa ladra.

D'altronde, un anno prima, nel dicembre 2013, al congresso federale di Torino, che lo incoronò nuovo segretario, Salvini iniziò a porre subito, seppur senza strappi netti, le basi del cambiamento. E, davanti ai leader stranieri dei partiti euroscettici (da Marine Le Pen a Wilders, da Strache ai separatisti fiamminghi del Vlaams Belang, dai Democratici svedesi fino ai putiniani di Russia Unita) intonava le prime note del sovranismo. Tutti insieme nella santa allenza contro l’Ue centralista.

Poi il consenso iniziò a lievitare e Salvini passò dalla felpa alla giacca e cravatta di governo. Adesso c'è un popolo intero da rappresentare. E il Nord se ne dovrà fare una ragione. In nome del sovranismo.