"La nave può attraccare". E sulla Ocean Viking scoppia l'applauso

Un applauso. Quando agli 82 migranti a bordo della Ocean Viking è stato comunicato che la nave poteva attraccare nel porto di Lampedusa, sull'imbarcazione è scoppiato il sollievo, dunque la gioia.

Due attivisti di Medici senza frontiere – una delle due Ong che gestiscono l’Ocean Viking, insieme a Sos Mediterranee – hanno raggiunto i migranti, comunicandogli la notizia: "Finalmente abbiamo ottenuto un porto sicuro e ora la nave si sta dirigendo verso l’isola di Lampedusa" . Il tutto, ovviamente, in inglese.

Le persone a bordo hanno inteso e subito si è levato qualche applauso e pure qualche sorriso, dopo i sei giorni trascorsi in mare aperto in attesa di una destinazione.

Il momento è stato immortalato da un video che è stato pubblicato sul profilo Twitter di Medici senza frontiere, che esulta per la decisione del governo di assegnare loro il porto siculo. Una scelta che ha fatto felice anche il neo ministro Dario Franceschini, finito subito nel mirino di Matteo Salvini per la sua uscita social sullo sbarco.

