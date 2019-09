Nel Mediterraneo 10 navi Ong: è ripreso l'assalto ai porti italiani

"Leggi e confini vanno rispettati" . Quando la nave "Eleonore" della ong Mission Lifeline decide di forzare il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane e fare rotta verso il porto di Pozzallo, Matteo Salvini reagisce con fermezza intimando un nuovo alt. "Se qualcuno pensa di fregarsene senza conseguenze ha sbagliato di grosso e ha sbagliato ministro" , intima il ministro dell'Interno promettendo di fare "di tutto per difendere l'Italia" . L'imbarcazione dell'organizzazione non governativa tedesca non è l'unica a impensierire il Viminale. Da giorni, infatti, la Mare Jonio dell'ong "Mediterranea Saving Humans" staziona davanti al porto di Lampedusa chiedendo di poter far sbarcare gli immigrati che ha a bordo. Al largo, invece, c'è la Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye che sta cercando un "porto sicuro" a cui attraccare.

Con la crisi di governo e l'avvicendarsi di una nuova maggioranza sicuramente più buonista della precedente, le ong hanno ripreso a solcare le acque del Mar Mediterraneo. Attualmente, secondo i dati in possesso del Viminale, ci sono almeno dieci imbarcazioni in mare in cerca di immigrati clandestini da recuperare e portare sulle coste del Vecchio Continente. Di queste solo una appartiene a una organizzazione non governativa italiana, la "Mediterranea Saving Humans" messa in piedi da Luca Casarini, una rete di centri sociali veneti e una sfilza di associazioni rosse. Tutte le altre sono straniere, in gran parte tedesche. E il fatto che si siano riattivate proprio quando il Movimento 5 Stelle e e il Partito democratico hanno deciso di formare un nuovo governo pone non pochi interrogativi. "La vicenda Mare Jonio conferma che in Italia sull'immigrazione bisogna cambiare tutto" , ha già messo in chiaro il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, chiedendo a Giuseppe Conte discontinuità rispetto ai decreti Sicurezza voluti da Salvini e alla politica dei porti chiusi.