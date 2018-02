"Nigeriano verme", "Sciacallo". È scontro tra Salvini e la Boldrini

Pamela aveva appena 18 anni. L'hanno fatta a pezzi e gettata, rinchiusa in due borsoni, sul ciglio di una strada. Un drammatico fatto di sangue che ha portato agli arresti un nigeriano, Innocent Oseghale, irregolare e con precedenti per spaccio. E, mentre l'Italia piange la morte della giovane romana, la politica torna a infiammarsi sull'emergenza immigrazione. "La sinistra ha le mani sporche di sangue - attacca Matteo Salvini - altra morte di Stato" . "Invece di rispettare il dolore - risponde, a stretto giro, Laura Boldrini - coglie l'occasione per diffondere odio e pensa a lucrare voti con un cinico sciacallaggio" .

"Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga" . Salvini inquadra il criminale che ha fatto a pezzi Pamela Mastropietro e si è sbarazzato del cadavere gettandolo per strada. "È questa la 'risorsa' fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni - continua il leader del Carroccio - cosa ci faceva ancora in Italia questo verme? Non scappava dalla guerra, la guerra ce l'ha portata in Italia" . Davanti a questo dramma, Salvini non fa certo sconti alla sinistra e la accusa apertamente di avere "le mani sporche di sangue" . "È un'altra morte di Stato" , denuncia invocando "espulsioni, espulsioni, controlli e ancora espulsioni" . "La Boldrini mi accuserà di razzismo - rincara - la razzista, con gli italiani, è lei" .