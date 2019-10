"No alla censura": CasaPound imbavaglia le statue di tutta Italia

Da James Joyce a Gabriele D'Annunzio, da Giuseppe Mazzini a Cavour. Tutti sono stati imbavagliati da CasaPound. Per protesta contro la disattivazione delle pagine social degli attivisti di parte, infatti, in tutta Italia, le statue raffiguranti i personaggi più illustri sono state adornate con un bavaglio rosso sulla bocca.

"No alla censura", protestano gli attivisti di CasaPound Italia, sottolineando l'intento di voler "continuare a tenere alta l'attenzione sulla censura in Rete, a 40 giorni dalla disattivazione delle sue pagine e dei profili dei suoi attivisti da parte delle piattaforme Facebook e Instagram e in attesa della prima udienza della causa intentata contro i siti di Mark Zuckerberg, fissata per il 13 novembre ". La protesta è stata messa in atto in oltre 100 città italiane.