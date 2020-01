Legge elettorale, ira leghista sulla Corte Costituzionale: "Torna la Prima Repubblica"

Ira in casa Lega, dopo il no della Corte Costituzionale al referendum sulla legge elettorale voluto dal Carroccio. Sulla questione è intervenuto a gamba tesa Roberto Calderoli: " Hanno cancellato il popolo e i suoi diritti ". A suo giudizio il problema principale sarebbe la ricaduto sul Paese: " Si è sancito il no al fatto che si possa fare un referendum sulla materia elettorale, si ritorna alla Prima Repubblica ". Effettivamente in molti temevano una decisione positiva: " Qualcuno aveva paura che se fosse passata una legge del genere, il centrodestra avrebbe potuto cambiare la Costituzione anche senza referendum ". Il senatore dice di aver cercato di creare una tempesta perfetta: " Il referendum che si terrà a giugno sul taglio dei parlamentari e l'altro referendum con l'uninominale secco ". In tal modo, se fosse passato, il giorno successivo " ci sarebbe stata la maggioranza a chiedere lo scioglimento della legislatura, avrebbero scelto di andare a votare subito con il Rosatellum ".

Si ritorna al Mattarellum?

Recentemente Matteo Salvini aveva detto di essere pronto anche al proporzionale, ma con determinati requisiti ben specifici tra cui lo sbarramento: " Uno sbarramento serio. Il fatto di aver introdotto il 5% ma con il diritto di platea - che se anche non raggiungi il 5% ma raggiungi il quoziente intero in almeno tre circoscrizioni o in almeno due regioni diverse, almeno per la Camera prendi lo stesso seggi - è un indebolimento di tanto dello sbarramento ".