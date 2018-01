"Noi testimoni della Shoah saremo dimenticati come i migranti annegati"

"Noi testimoni della Shoah stiamo morendo tutti. Ormai siamo rimasti pochissimi, le dita di una mano" . In una intervista, che andrà in onda domani a Bel tempo si spera su Tv2000 Liliana Segre, la neo senatrice a vita sopravvissuta ai lager nazisti, riporta alla luce i momenti drammatici dell'Olocausto, dalle leggi razziali del 1938 alla deportazione ad Auschwitz, dalla sopravvivenza nella sezione femminile del campo alla liberazione. "Quando saremo morti proprio tutti, il mare si chiuderà completamente sopra di noi nell'indifferenza e nella dimenticanza - spiega - come si sta adesso facendo con quei corpi che annegano per cercare la libertà e nessuno più di tanto se ne occupa" .

La Segre, una delle ultime sopravvissute italiane al campo di concentramento di Auschwitz, è stata nominata, venerdì scorso, senatrice a vita dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Il mio silenzio è durato 45 anni - racconta a Tv2000 - sono dovuta diventare nonna. È stata una completezza, una grande esperienza di vita e mi ha dato la forza di aprirmi dopo questo silenzio pesantissimo. Ma finalmente, e devo dire è stata una grande liberazione, ci sono stati dei fatti che piano piano mi hanno portato a diventare una testimone della Shoah" . "La notte nel lager - ricorda - si sentivano le grida di coloro che stavano andando al gas. Si sentiva il richiamo delle mamme che stavano perdendo i bambini in tutte le lingue d'Europa e dei mariti che avevano perso le mogli. E noi sapevamo dove stavano andavando" .