"Non firmeremo questa farsa" Sull'autonomia adesso è rissa

La lettera con cui Giuseppe Conte voleva smorzare i toni, rivolgendosi direttamente ai cittadini della Lombardia e del Veneto per difendere la sua autonomia, ha in realtà irritato ancora di più il cosiddetto "asse del Nord".

"Se si continua con una farsa, come accaduto finora, è evidente che non firmeremo nulla", scrivono Attilio Fontana e Luca Zaia in una "controlettera" allo stesso Conte. I governatori della Lombardia e del Veneto chiedo ora un accordo di qualità e sono pronti a ritenere il premier responsabile " di aver negato quanto è stato chiesto da referendum, da milioni di elettori veneti e lombardi, da risoluzioni dei consigli regionali approvati all'unanimità ".

I due si sentono "profondamente feriti" dalle esternazioni di Conte " soprattutto dopo colloqui diretti durante i quali - ricorderà benissimo - abbiamo più volte sottolineato che non si chiedono più risorse, ma semplicemente la possibilità di spendere in autonomia quelle che ci sono già assegnate ". E accusano alcuni ministri impegnati "in questa irresponsabile gara a spararla più grossa".

Eppure - sottolineano Fontana e Zaia - la riforma dell'autonomia è un'opportunità anche per il Sud perché fa bene " a quella foresta di cittadini che cresce a vista d'occhio, che vorrebbe responsabilità ed efficienza ma non ha voce " e " mette il coperchio a questa pentola di cittadini onesti che ribolle di sdegno, stanchi come sono di dover emigrare per curarsi, per studiare all'Università, per trovare un lavoro ". Per quanto riguarda le risorse, i governatori ricordano come la loro idea di autonoma "preveda che i risparmi prodotti per effetto della virtuosità dell'amministratore debbano restare sul territorio". " Se l'obiettivo non fosse questo, perché dovremmo impegnarci ad essere efficienti?", si chiedono, "È ipotizzabile che chi è virtuoso finanzi sprechi altrui? Temi che vengono annacquati quotidianamente con scuse assurde e tesi fantasmagoriche per non portare avanti il negoziato ".

I governatori leghisti non ci stanno quindi a pasare per "i cattivi del Nord, ricchi e ingordi, che vogliono rubare ai poveri del Sud", ma rimarcano come la proposta di autonomia sia perfettamente in linea con la Costituzione. "Chi afferma il contrario, o non conosce la Carta, o vuole evidentemente modificarne il testo vigente: sarebbe bene pertanto che presentasse un disegno di legge costituzionale per modificare di nuovo il titolo quinto. Tertium non datur", avvrtono, " Avremmo voluto che il presidente del Consiglio fosse davvero il garante della Costituzione vigente, denunciando le false notizie diffuse con malizia e cattiva fede da chi evidentemente la Carta l'ha letta soltanto sul Bignami ".

Per questo i due si rivolgono al premier Conte: "Lei ha l'opportunità di scrivere una pagina di storia di questa Repubblica. Se non la scriverà lei, lo farà qualcun altro", avvertono, "Perché la spinta verso l'autonomia e verso la responsabilità nei confronti dei cittadini è ormai inarrestabile".