La Germania sul conte bis: "Governo sensazionale"

L'Europa continua a festeggiare per la nascita del governo giallorosso. L'esecutivo europeista piace molto a Bruxelles che nei giorni della crisi italiana ha spinto apertamente per la formazione di un Conte bis.

Tra tutti i leader, è sicuramente Angela Merkel la più felice: quando la trattativa 5S-Pd sembrava dover fallire, era intervenuta la Cancelliera con una telefonata al Nazareno per fermare i sovranisti. E alla notizia della nuovo esecutivo giallorosso, dalla Germania sono subito arrivati complimenti e congratulazioni.

I tedeschi sono felici per aver evitato il "pericolo Salvini" e il quotidiano Die Welt, come riportano le agenzie, ha persino definito " sensazionale " la formazione del governo tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico. " Non si era mai sentito, in tutta la storia d'Italia del dopoguerra ricca di colpi di scena, che una coalizione tra populisti critici dell'Ue e dell'immigrazione potesse trasformarsi in un'alleanza di riformisti amici di Bruxelles ", scrive riferendosi alla fine del governo formato da pentastellati e Lega e alla nascita dell'alleanza giallorossa. Un cambio repentino che non entusiasma il quotidiano ma che, dall'altro lato, ha portato all'avvicinamento dell'Italia con Ue.

Die Welt si è infatti concentrato sulla formazione dell'esecutivo, notando come al Pd siano stati assegnati ministeri strategici per i rapporti tra Italia e Ue. Uno tra tutti, il ministro dell'Economia e delle Finanze guidato da Roberto Gualtieri, già presidente della commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo. " Chi altro se non Gualtieri, potrebbe espandere lo scarso margine di manovra tra gli investimenti necessari all'Italia e i rigorosi parametri di bilancio dell'Ue? ", si domanda il quotidiano.