Strada insulta ancora: "Salvini e i suoi non hanno abbastanza neuroni"

" Non credo che Salvini e i suoi abbiano una strategia: tra tutta quella compagine se si vuol mettere insieme un ragionamento bisogna fare una strage di cervelli. Non hanno gli strumenti, non hanno abbastanza neuroni ". Così Gino Strada si è scagliato contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante la presentazione della Smemoranda 2020 a Milano.

" Per 25 anni la politica ci ha accusati di fare politica ", ha detto commentando gli attacchi della destra alle Ong, a cui il diario quest'anno dedica un'apposita sezione. Riferimenti alla vicenda della Sea Watch che fanno tornare in mente l'attacco di pochi giorni fa da parte dello stesso Strada a Salvini.

" Sea Watch ha tutta la mia solidarietà perché ha fatto ciò che è giusto - ha ribadito -. Sappiamo già che dall'indagine non uscirà niente e sarebbe meglio che questi 'indagatori' indaghino sui soldi della Lega, sulla corruzione e sulla mafia. I fascisti vorrebbero che le cose andassero diversamente, ma poi le accuse anche in tribunale si smontano ".

" Mi preoccupa che questa mentalità volgare, banale, ignorante, egoista, non venga contrastata sufficientemente sul piano culturale ", ha continuato nel corso dell'incontro a Casa Emergency. " Bisogna smettere di dire che gli italiani sono i 60 milioni di bambini di Salvini: se si continua a parlare di Salvini, Salvini, Salvini, alla fine la gente penserà che in Italia c'è solo lui ".