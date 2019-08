Orfini a M5S: "Sì a taglio onorevoli ma con riforma elettorale"

Nella trattativa in corso tra Pd e Movimento 5 Stelle, il tema più spinoso riguarda il taglio degli onorevoli, misura simbolo dei pentastellati e vera conditio sine qua non per l'eventuale nascita dell'esecutivo giallo-rosso. Da quando Salvini ha staccato la spina al governo Conte, i 5 Stelle hanno ripetuto in tutte le salse che la mancata approvazione della riforma Fraccaro - 400 deputati contro gli attuali 630 e 200 senatori contro 315 per un risparmio di 500 milioni a legislatura - sarebbe uno "schiaffo al Paese".

Se Salvini ha aperto più volte alla legge pentastellata, oltre ad averla votata in Senato insieme a tutto il gruppo della Lega, non si può dire lo stesso del Pd. Tra i primi dem a criticarla il tesoriere Luigi Zanda: "La riduzione del numero dei parlamentari è una scorciatoia per indebolirli, ci fa vedere la volontà di colpire il Parlamento". Giudizio condiviso anche dal segretario Zingaretti, che fra le tre condizioni inderogabili poste ai 5 Stelle per il ribaltone - e suggerite, come accusa Matteo Renzi, dall'ex premier Paolo Gentiloni - ha messo proprio lo stop alla riforma tanto invocata da Di Maio.

Ora, però, si apre uno spiraglio. Intervistato da La Stampa, il deputato Pd Matteo Orfini ha parlato proprio del progetto grillino di riduzione degli onorevoli. " Io sono contrario come l'hanno proposto loro. Noi, nella nostra riforma bocciata dal referendum, tagliavamo i parlamentari nell'ambito di una riforma complessiva. Nello schema M5S - spiega Orfini - si strozza la rappresentanza e si dà un potere estremo a una minoranza che vince ".