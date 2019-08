Paragone agita il M5s: "Non voterò fiducia a governo col Pd"

"Non voterò la fiducia a un governo con il Pd. Lascerò il Senato e tornerò a lavorare" . Gianluigi Paragone tira dritto e ribadisce la sua totale contrarietà a un accordo di governo tra il "suo" Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, pronti all'inciucio.

Già nella giornata di ieri il senatore pentastellato, ospite di Agorà Estate, aveva paventato un possibile addio al M5s in caso di patto con il Pd: "Nel caso di intesa con la Lega resto nel gruppo parlamentare M5s. Nel caso di un accordo con il Pd vediamo…" . E aveva aggiunto: "Per me la prima opzione deve essere il ritorno al voto. Se per una serie di ragioni non dovesse essere possibile, allora andrebbe ripreso un discorso con il Carroccio..." .

Bene, nella mattinata di oggi – nel salotto televisivo di Omnibus, su La7 – è tornato a bomba sulla questione, parlando in modo chiaro e tondo: "Per coerenza, il mio voto di fiducia non arriverà. Per il semplice motivo che questa sinistra è la peggiore sinistra possibile. Il Movimento 5 Stelle poteva e può essere l'anima socialista di questo Paese…" .