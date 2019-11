Parte la fuga dei grillini: "Molti passeranno alla Lega"

La Lega si prepara ad accogliere diversi grillini che a stretto giro lasceranno ufficialmente il Movimento 5 Stelle. Non solo a livello nazionale: pure sul territorio non mancano i dissidenti delusi dalla gestione targata Luigi Di Maio, che oltre al disastro sulla questione ex Ilva è riuscito anche nell'impresa di far perdere diverse figure politiche pentastellate. Ad annunciarlo è stato Matteo Salvini a margine di un incontro con la stampa parlando delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna, in programma domenica 26 gennaio: " Probabilmente già da questa settimana presenteremo, un primo caso ormai sintomatico, un consigliere comunale di una città capoluogo del gruppo 5 Stelle che aderirà al gruppo della Lega ". E non si tratterebbe assolutamente di un caso isolato: " Ce ne sono tanti, nei consigli regionali e non solo ". Il leader del Carroccio ha poi lanciato una frecciatina ai suoi avversari: " Fossi in Grillo, Conte o Di Maio mi porrei il problema di questa crisi, evidentemente qualcuno ha tradito ".

I casi

È recente l'addio dell'ex sindaco grillino Manuela Sangiorgi, che ha deciso di dimettersi da primo cittadino di Imola per il caos venutosi a creare all'interno del Movimento 5 Stelle. In molti non hanno digerito il matrimonio forzato con il Partito democratico: " Io ho bisogno di appoggio per fare quello che i cittadini mi hanno votato per fare. Oppure diventavo un burattino nelle mani del Pd, cosa che io non voglio essere ".

Ma le piaghe per il M5S non sono finite: Pippo Callipo ha da poco ritirato la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Calabria sotto il simbolo pentastellato. Ora i grillini sarebbero a un passo dal ritiro: al momento non hanno ancora alcun candidato spendibile su cui contare e potrebbero dunque decidere di non presentare alcuna lista alle prossime elezioni calabresi. Prima dell'imprenditore avevano fatto un passo indietro il medico ambientalista Ferdinando Laghi e il testimone di giustizia, già candidato al Parlamento, Pino Masciari.