"Saliamo su Sea Watch 3": i piddini sono pronti all'ennesima sfilata rossa

Mentre la capitana della Sea Watch 3 è entrata in acque italiane non preoccupandosi dei divieti e mettendo in pericolo la vita di 42 immigrati, la sfilata buonista può iniziare. I deputati rossi, infatti, dopo aver annunciato ieri l'intenzione di voler salire a bordo dell'imbaracazione, oggi hanno formalizzato il tutto. E così i piddini sono pronti ad organizzare un'altra passerella come già era successo lo scorso gennaio, quando alcuni parlamentari salirono sulla Sea Watch mentre si trovava in rada nel porto di Siracusa con 47 migranti a bordo. (E ricordiamolo che per questa sfilata buonista sono pure stati multati).

E ora che gennaio è soltanto un lontano ricordo, i piddini si sono (ri)organizzati per preparare la passerella a Lampedusa. "Gentile comandante, con la presente le formalizziamo la nostra decisione, già preannunciata a voce, di esercitare le nostre prerogative ispettive salendo a bordo della motonave Sea Watch3 immediatamente con una delegazione di 6 parlamentari. Le chiediamo la disponibilità di un vostro mezzo che consenta la visita istituzionale". Ecco questa è la richiesta formale che i parlamentari Graziano Delrio (Partito Democratico), Riccardo Magi (+Europa) e Nicola Fratoianni (La Sinistra) hanno rivolto al comandante della Capitaneria di porto di Lampedusa. A rendere noto il teatrino rosso è il parlamentare piddino Davide Faraone.

Vediamo come hanno intenzione di sfilare questa volta...