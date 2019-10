Il Pd insiste: "Rapporto strategico con i 5 Stelle". Che ora aprono

Da rivali ad alleati. E ora, forse amici. Nel giro dipochi di mesi si è registrata una netta inversione di marcia nei rapporti tra Pd e Movimento 5 Stelle. I pentastellati, che fino all'altro giorno definivano i dem "mafiosi" (cit. la senatrice M5S Paola Taverna), hanno deciso di farci un governo insieme. E di appoggiare un candidato comune alle Regionali umbre del 27 ottobre.

Ma non basta. Perché negli ambienti dem filtra, sempre più forte, la convinzione che sia necessario trasformare l'alleanza in un "rapporto strategico". A dirlo, in un'intervista al Corriere della Sera, è il deputato democrat Goffredo Bettini. Nome pressoché sconosciuto ai più, Bettini, 66 anni, è invece uno dei membri più influenti del partito. È stato proprio lui, si dice, a suggerire al segretario Nicola Zingaretti di proporre ufficialmente a Luigi Di Maio la creazione di un vero e proprio asse politico. " Pd e M5s, assieme ai partiti che sostengono il governo, hanno un potenziale che va intorno al 47/48%. Vogliamo provare a farla diventare un’alleanza? ", la proposta di "Zinga" dallo studio di "Otto e Mezzo". Invito declinato gentilmente da Di Maio: "Al momento no".

Eppure, Pd e 5 Stelle continuano ad annusarsi. Proprio Bettini spiega: " Non abbiamo altra scelta che cercare con loro un rapporto strategico, candidandoci a governare l'Italia anche per i prossimi cinque anni ", ha ammesso il parlamentare dem, ammettendo di guardare a un campo "più largo con la sinistra", compreso ovviamente Matteo Renzi. " Italia Viva - l'opinione di Bettini - può essere un alleato importante, se cerca però di conquistare voti nuovi; se lo spazio elettorale lo intende conquistare attraverso un conflitto con il Pd, sarebbe distruttivo e non costruttivo ". Per battere il centro-destra, dunque, il centro-sinistra guarda (anche) al centro.